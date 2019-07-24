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Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta anne ve kızını evlerinde silahla yaralayan şüpheli Beylikdüzü'nde yakalandı.

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.'yi yaralamıştı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.'yı yakalamak için çalıma başlattı. Soydan A. gece 02.00'de Beylikdüzü, Yakuplu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandıEsenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Esenyurt yaralama

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