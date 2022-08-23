Esenyurt'ta çöp atma kavgası mahalleyi karıştırdı: 3 yaralı, 7 gözaltı

Esenyurt’ta korku dolu anların yaşanmasına neden olan olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahların çekildiği kavgada Mazlum B., Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, 2 adet silah ele geçirildi. Yaşanan kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

"YEMEKHANECİ VE TEKSTİLCİLER KAVGA ETTİ"

Görgü tanığı Mehmet Gül, "Yemekhaneci ve tekstilciler kavga etti. Silah sesleri duydum. Ben bir tane yaralı gördüm ama 3 yaralı var diyorlar. Çöp konteynerinin yanına tahta koymuşlar yemekhaneci de 'yapmayın' demiş arasında tartışma çıktı sonra kavga etmişler" dedi.



Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. (DHA-İHA)



