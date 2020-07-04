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  4. Esenyurt'ta feci kaza! Çöp kamyonu çarptı

Esenyurt'ta feci kaza! Çöp kamyonu çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 21:55 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta marketten çıkan bir kadın çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Mandıra Caddesi üzerinde yaşandı. Rıdvan A., isimli sürücünün kullandığı Avcılar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Nergis Ç. A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, kamyonun altında kaldı. Olayı görenler kadının yardımına koştu. Kamyonun altında kalan kadın, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

ÇÖP KAMYONUNUN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Ağır yaralanan Nergis Ç. A., Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayatı tehlikelisinin olduğu öğrenildi. Çöp kamyonu sürücüsü Rıdvan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çöp kamyonunun kadına çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadının marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada kamyonun hareket ettiği görülüyor. (DHA / İHA)

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