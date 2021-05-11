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  4. Esenyurt'ta güvenlik görevlisi ve iki gencin yumruklu kavgası kamerada

Esenyurt'ta güvenlik görevlisi ve iki gencin yumruklu kavgası kamerada

11.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'taki bir site bahçesinde kısıtlama saatinde top oynayan iki genç ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgayla son buldu. Kavga, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede Pazartesi saat 22.00 sıralarında yaşanan yumruklu kavga, iddiaya göre şöyle gelişti; Kısıtlama saatinde site bahçesinde top oynayan iki genci, sitenin motosikletli güvenlik görevlisi uyardı. Ancak gençlerden biri topu, güvenlik görevlisine doğru tekmeledi. Güvenlik görevlisi de motosikletinden inerek, gençlerin yanına gitti. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavga dönüştü. Güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilendiği öğrenilirken, kavganın sonunda gençler bahçeden ayrıldı. Yaşanan kavga, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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