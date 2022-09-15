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  4. Esenyurt'ta hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Esenyurt'ta hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

15.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hastanede tartışma çıkaran şahısları uyaran güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Okudan'ı öldüren şüpheliler Çetin Karakoğuş ve Mazlum Bağlamacı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karakoğuş ve Bağlamacı'nın suç kayıtlarının da kabarık olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren Mazlum Bağlamacı ve Çetin Karakoğuş kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum Bağlamacı ve Çetin Karakoğuş, taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti. Şüphelilerden Çetin Karakoğuş, arbede sırasında Tuğrul Okudan'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Olayın ardından şüpheliler Çetin Karakoğuş ve Mazlum Bağlamacı gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Karakoğuş ve Bağlamacı'nın suç kayıtları kabarık çıktı. Şüphelilerden Mazlum Bağlamacı'nın farklı suçlardan 27, Çetin Karakoğuş'un ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt güvenlik
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