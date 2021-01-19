Esenyurt'ta havalı tabancayla soygun! Telefoncuya giren soyguncu böyle yakalandı

Olay dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde cep telefonu satan bir mağazada meydana geldi. İşyerine giren bir kişi içeride bulunan görevliye ikinci el telefon olup olmadığını sordu ve ardından işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra yanında bir başkasıyla işyerine tekrar giren kişi telefoncuya havalı tabanca doğrulttu. Telefon ve para isteyen soygunculara, işyeri sahibi karşı çıktı. İşyeri sahibi tezgahın arkasına geçmeye çalışan soygunculardan biriyle boğuşmaya başlarken, diğer soyguncu tezgahtan telefonları aldı ve kaçtı. Bu sırada içeri giren bir müşteri soyguncuya engel olmak istedi. Daha sonra polisi arayarak olayı ihbar etti.

KOVALAYIP YAKALADILAR

İşyeri sahibinin elinden kurtulan soygunculardan biri mağazadan çıkarak kaçmaya başladı. İşyeri sahibi ve müşteri de soyguncuyu yakalamak için onu kovaladı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından soyguncu yakalandı. Yakalanan soyguncu olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, kamera görüntülerini incelemeye aldı, işyerinde parmak izi aradı. Yaşanan kovalamaca da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.