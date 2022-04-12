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  4. Esenyurt'ta ilginç anlar! Hırsızların arabasına binince olanlar oldu: Eşinin kaçırıldığını sanıp...

Esenyurt'ta ilginç anlar! Hırsızların arabasına binince olanlar oldu: Eşinin kaçırıldığını sanıp...

12.04.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yaşanan bir hırsızlık olayı sonrasında ortalık karıştı. Markette oturduğu sırada cep telefonu çalınan Suriye uyruklu Halil İbrahim, koşacak hırsızların aracına bindi. O anda eşini göre ve kaçırıldığını sanan kadın ise sopayla aracın camlarına vurdu. O karışıklıkta şüpheliler araçla kaçarken, olay anı da kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta ilginç anlar! Hırsızların arabasına binince olanlar oldu: Eşinin kaçırıldığını sanıp...

İstanbul Esenyurt'ta, marketten telefon çaldıkları iddia edilen hırsızların peşinden koşan telefonun sahibi, şüphelileri durdurmak için otomobile bindi. Suriye uyruklu Halil İbrahim'in eşi de kocasının kaçırıldığını sanınca ortalık bir anca karıştı...

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu İbrahim Halil'in cep telefonu markette otururken, otomobille gelen kişiler tarafından çalındı.

KOCASININ KAÇIRILDIĞINI SANDI

Telefonunun çalındığını gören Halil, hırsızları durdurmak için araçlarına bindi. Kocasının kaçırıldığını düşünen Halil'in eşi sopayla otomobilin camlarını kırdı. İbrahim Halil bu sırada araçtan inerken, ortalığın karışmasından faydalanan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Esenyurt
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