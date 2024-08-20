Esenyurt'ta iş yerinde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir kasap dükkanında iki kız çocuğu, dükkan sahibi Y.E. tarafından tacize uğradı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Çocukların bağırması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar iş yerine girdi. Öfkeli kalabalık ile dükkan sahibi arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Şüpheli gözaltına alınırken çocuklar ise ailelerine teslim edildi.



Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır