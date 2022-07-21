HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta kadın kılığında gezen şahıs polisleri alarma geçirdi!

Esenyurt'ta kadın kılığında gezen şahıs polisleri alarma geçirdi!

21.07.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir şahıs, elbiseli ve başörtüsüyle 'kadın kılığında' gezdi. Şahıs, polisleri alarma geçirdi. Çok sayıda ihbar alan polis ekipleri, şahsı yakalayıp gözaltına alırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta kadın kılığında gezen şahıs polisleri alarma geçirdi!

Olay, dün öğle saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli erkek şahsın sokaklarda gezdiği ihbarını alan polisler harekete geçti. Vatandaşların, “kadın elbisesi giymiş, başı kapalı” bir erkek şahsın sokaklarda dolaştığını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Bir iş yerinin önünde denk gelinen şüpheli şahıs, önce sözlü bir şekilde uyarılarak üstünü çıkarıp ellerini başının üstüne konması istendi. Üstündeki elbiseyi çıkarıp, kafasındaki örtüyü çıkaran şahıs kıskıvrak gözaltına alındı. GBT (Genel Bilgi Tarama) yapılan şüphelinin akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs olduğu tespit edildi. Kısa süreli paniğin ardından şahıs, serbest bırakıldı.

'BAŞÖRTÜ TAKMIŞTI'

Olay anında sokakta bulunan Sevgi Laçin, “25-30 yaşlarında bir erkek başörtü takmıştı tanınmamak için. Buraya doğru geldikten sonra polisler de geldi. Polisler şahsı burada yakaladılar. Polislerin yaptığı aramada sırt çantasında bazı çöpler, gömlek, pantolon bir de beyaz spor ayakkabı çıktı. Polisler yaptığı aramada tehlikeli herhangi bir şey bulmadıkları için serbest bıraktılar. Yabancı uyrukluydu galiba derdini anlatamıyordu. Türkçesi iyi değildi. Kendisini ifade etmekte zorlanıyordu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikte dehşet saçtı! 'Karton kutu' detayı... TutuklandıTrafikte dehşet saçtı! 'Karton kutu' detayı... Tutuklandı
Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktıŞişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı
Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndüGümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt erkek kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Havuz keyfi sırasında dehşet! Yüzen iki kişiyi yuttu

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...

MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.