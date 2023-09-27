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  4. Esenyurt'ta kanlı gece! Kafedeki kavgada boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'ta kanlı gece! Kafedeki kavgada boğazından bıçaklanarak öldürüldü

27.09.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Boğazından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta kanlı gece! Kafedeki kavgada boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'taki olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile B.K. tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları B.K.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA)

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cinayet Esenyurt

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