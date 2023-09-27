Esenyurt'ta kanlı gece! Kafedeki kavgada boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt'taki olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile B.K. tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları B.K.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA)

