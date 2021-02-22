Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde: Önce pis su, şimdi de reçel

Olay, cumartesi saat 08.15 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 4 katlı apartmanın 1'inci katında eşi ve 4 çocuğu ile oturan Mısırlı Muhammed Fatih Abdülaziz, gürültü yapan alt kat komşusu ile tartıştı. Daha sonra evinin kapısını açtığında ise etrafa reçel döküldüğünü gören Abdulaziz, alt komşusundan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Önceki günlerde de aynı kadının, sokakta oyun oynayan Abdülaziz'in kızlarının kafasına pis su döktüğü iddia etmişti. O gün de kavga ettikten sonra 2 komşu birbirinden şikayetçi olmuştu.

“NE İSTİYOR BİLMİYORUM"

Yaşananları anlatan 4 çocuk babası Muhammed Fatih Abdülaziz, “Ben Mısırlı'yım, 1 buçuk senedir bu dairede oturuyorum. Komşum benden rahatsız olmadığını söylüyor ama rahatsız. Neden rahatsız, bilmiyorum. Benim kızlarım, arkadaşları ile beraber karda oynamaya gidiyor. Pislik suyu kafalarına attı. Ben de işteyim, hanım aradı gelmem için. Kızların üzerine su pislik kokuyor. Video çektim sonra da polisi aradık. Niye döktü bilmiyorum. 3 kere oldu. Bir kere benim çocuğun kafasına pislik su attı. Bu da ikinci. Kadın ne istiyor bilmiyorum. Ne zaman konuşsam, bana küfür ediyor. Saygılı olması lazım ama yok" dedi.

(DHA)

