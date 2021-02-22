HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde: Önce pis su, şimdi de reçel

Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde: Önce pis su, şimdi de reçel

22.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir kadının, tartıştığı Mısırlı üst komşusunun kapısına reçel döktüğü öne sürüldü. Aynı kadının, daha önce de dışarıda oyun oynayan çocukların üstüne pis su attığı iddia edilmişti.

Olay, cumartesi saat 08.15 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre 4 katlı apartmanın 1'inci katında eşi ve 4 çocuğu ile oturan Mısırlı Muhammed Fatih Abdülaziz, gürültü yapan alt kat komşusu ile tartıştı. Daha sonra evinin kapısını açtığında ise etrafa reçel döküldüğünü gören Abdulaziz, alt komşusundan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Önceki günlerde de aynı kadının, sokakta oyun oynayan Abdülaziz'in kızlarının kafasına pis su döktüğü iddia etmişti. O gün de kavga ettikten sonra 2 komşu birbirinden şikayetçi olmuştu.

“NE İSTİYOR BİLMİYORUM"

Yaşananları anlatan 4 çocuk babası Muhammed Fatih Abdülaziz, “Ben Mısırlı'yım, 1 buçuk senedir bu dairede oturuyorum. Komşum benden rahatsız olmadığını söylüyor ama rahatsız. Neden rahatsız, bilmiyorum. Benim kızlarım, arkadaşları ile beraber karda oynamaya gidiyor. Pislik suyu kafalarına attı. Ben de işteyim, hanım aradı gelmem için. Kızların üzerine su pislik kokuyor. Video çektim sonra da polisi aradık. Niye döktü bilmiyorum. 3 kere oldu. Bir kere benim çocuğun kafasına pislik su attı. Bu da ikinci. Kadın ne istiyor bilmiyorum. Ne zaman konuşsam, bana küfür ediyor. Saygılı olması lazım ama yok" dedi.

esenyurtta-komsu-kavgasinda-ikinci-perde-pis-sudan-sonra-recel_2590_dhaphoto3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durumİSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak?

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta %71.48 azaldı

Türkiye'ye gelen turist sayısı azaldı

Sahte parfüm uyarısı: Cilt kanseri yapar, solunum yollarında sorunlar yaratır

Sahte parfüm uyarısı: Cilt kanseri yapar, solunum yollarında sorunlar yaratır

Son Dakika: İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Elektrik kesintisi listesi 22 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

22 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Son Dakika: PKK'nın Bingöl katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.