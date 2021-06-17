HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Esenyurt’ta korkunç anlar! Köpeğe pompalı tüfekle ateş etti

Esenyurt’ta korkunç anlar! Köpeğe pompalı tüfekle ateş etti

17.06.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta cadde üzerinde bulunan bir iş yerine gelen pompalı tüfekli şahıs, oğluna havladığını iddiası ile köpeğe ateş etti. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken köpek veterinere götürülerek son anda kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre Boxer cinsi Rose isimli 2 yaşındaki bir köpek, sahibine ait iş yerinin önünde dururken bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açılarak yaralandı. Şahsın köpeği, 30 yaşındaki oğluna havladığı iddiasıyla vurduğu iddia edildi. Saldırgan olaydan sonra kaçarken henüz yakalanamadı. Vücuduna pompalı tüfekten gelen saçmalar saplanan köpek ise veterinere götürülerek son anda kurtarıldı.

Yaşanan saldırıyı anlatan Köpeğin sahibi Gamze Dengiz, “Olay günü ben evdeydim. Saat 11 sıralarında eşim aradı. Köpeğimizin vurulduğunu söyledi, ben inanmadım. Kimseye havlayıp saldırmadığı için ben şaka yaptığını düşündüm. Sonrasında ciddi olduğunu söyleyince ben buraya koşarak geldim. Geldiğimde dükkan kan içindeydi. Şoka uğradım. Geldim köpeğimi aldım veterinere gittim. Tedaviyi falan orada yaptırdık bacağında 2 kırık 2 tane de saçma var. Bunun içinde ameliyat olması gerekiyor. Hastaneye götürdüm tekrar bugün götüreceğim ameliyat için. Vuran kişinin oğlu buradan geçiyormuş oğlu çocukta değil 30 yaşında. Buradan geçerken köpek sadece havlıyor. Bu da diyor ki; baba köpek bana saldırdı. Bunu demesiyle buraya geliyor pompalı silahla ateş ediyor. Biz sahibiyiz sonuçta buraya gelip diyebilir ‘köpeğinize sahip çıkın’ diye. Benim eşime de doğrultmuş onu da vurabilirdi. Şuanda kaçan kişi henüz yakalanmadı. Yakalanmaları için yardım istiyorum” dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpeğe pompalı tüfekle ateş açılma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların pompalı tüfekle iş yerinin önüne gelmesi ateş etmeleri ve sonrasında köpeğin sahibinin şahıslara tepki göstermesi yer aldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Bu ağaç Türkiye'de! Gören şaşkına dönüyorBu ağaç Türkiye'de! Gören şaşkına dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.