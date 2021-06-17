Esenyurt’ta korkunç anlar! Köpeğe pompalı tüfekle ateş etti

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre Boxer cinsi Rose isimli 2 yaşındaki bir köpek, sahibine ait iş yerinin önünde dururken bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açılarak yaralandı. Şahsın köpeği, 30 yaşındaki oğluna havladığı iddiasıyla vurduğu iddia edildi. Saldırgan olaydan sonra kaçarken henüz yakalanamadı. Vücuduna pompalı tüfekten gelen saçmalar saplanan köpek ise veterinere götürülerek son anda kurtarıldı.

Yaşanan saldırıyı anlatan Köpeğin sahibi Gamze Dengiz, “Olay günü ben evdeydim. Saat 11 sıralarında eşim aradı. Köpeğimizin vurulduğunu söyledi, ben inanmadım. Kimseye havlayıp saldırmadığı için ben şaka yaptığını düşündüm. Sonrasında ciddi olduğunu söyleyince ben buraya koşarak geldim. Geldiğimde dükkan kan içindeydi. Şoka uğradım. Geldim köpeğimi aldım veterinere gittim. Tedaviyi falan orada yaptırdık bacağında 2 kırık 2 tane de saçma var. Bunun içinde ameliyat olması gerekiyor. Hastaneye götürdüm tekrar bugün götüreceğim ameliyat için. Vuran kişinin oğlu buradan geçiyormuş oğlu çocukta değil 30 yaşında. Buradan geçerken köpek sadece havlıyor. Bu da diyor ki; baba köpek bana saldırdı. Bunu demesiyle buraya geliyor pompalı silahla ateş ediyor. Biz sahibiyiz sonuçta buraya gelip diyebilir ‘köpeğinize sahip çıkın’ diye. Benim eşime de doğrultmuş onu da vurabilirdi. Şuanda kaçan kişi henüz yakalanmadı. Yakalanmaları için yardım istiyorum” dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpeğe pompalı tüfekle ateş açılma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların pompalı tüfekle iş yerinin önüne gelmesi ateş etmeleri ve sonrasında köpeğin sahibinin şahıslara tepki göstermesi yer aldı.

(İHA)

