Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kaza saat 11.30 s\u0131ralar\u0131nda Esenyurt Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minib\u00fcs\u00fc ile bir otomobilin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu 5 ki\u015fi yaraland\u0131. \nYaral\u0131lar i\u00e7in olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edildi.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Eski damat deh\u015feti! Yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irdiKonya'da \u00f6ld\u00fcr\u00fclen baba-o\u011flun son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u01312020 \u015eartl\u0131 Sa\u011fl\u0131k Yard\u0131m\u0131 ba\u015fvuru \u015fartlar\u0131!