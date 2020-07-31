HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Esenyurt'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kaza saat 11.30 sıralarında Esenyurt Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'da öldürülen baba-oğlun son görüntüleri ortaya çıktıKonya'da öldürülen baba-oğlun son görüntüleri ortaya çıktı
2020 Şartlı Sağlık Yardımı başvuru şartları!2020 Şartlı Sağlık Yardımı başvuru şartları!

En Çok Okunan Haberler

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

İstanbul'da vahşet! 'Daha öldüreceğim iki kişi var'

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

Adana'da genç kadına silahlı saldırı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Tutuklandı

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Vodafone’da internette erişim sorunu!

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Diğer Haberler
Konya'da öldürülen baba-oğlun son görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da öldürülen baba-oğlun son görüntüleri ortaya çıktı

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Taksici ile yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması

Taksiden inince tekmeler savurdu!

Yaralanan kasap, kendisinin ilk vaka olup olmadığını sordu

Yaralanan kasap 'İlk vaka mıyım?' diye sordu

Uzmanlardan atık organ uyarısı: Derin çukura gömüp üzerine kireç dökün

Uzmanlar uyardı: Atık organları derin çukura gömün

Bayram koronavirüsü unutturdu! Konya'da endişelendiren manzara

Bayram koronayı unutturdu! Endişelendiren manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.