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Esenyurt'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

13.03.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Esenyurt D-100 yan yolda otomobille çarpışan servis minibüsü refüjü aşarak ana yola girdi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza saat sabah 07.00 sıralarından D-100 yan yol Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsünü kullanan Sinan Ceyhan, şerit değiştiren bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Refüje çarpan servis minibüsü refüjü de aşarak ana yola girerek durabildi. Bu sırada serviste bulunan 9 yolcudan 8'i savrulmanın şiddetiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralanan 8 kişiden bazıları hastaneye götürülürken, bazı yaralılar ayakta tedavi edildi.

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SÜRÜCÜLER ARASINDA TARTIŞMA

Servis sürücüsü Sinan Ceyhan, "Normal şekilde ilerliyordum, sol şeritteydim. Arkadaş geldi yan yola bağlandı. Önce orta şeride geçti, önüne araç geçince birden sola geçti. Ben kurtarmak için kaldırıma sıfır yanaştım. O birden bana çarpınca aracı sarstı. Aracın lastiği kaldırıma çıkınca karşı yola geçtim. 9 kişi vardı 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı yok" diye konuştu. Kazaya karışan diğer sürücü ise ", O bana çarptı" diyerek olayı anlatınca ikili arasında tartışma çıktı Tartışmanın büyümesini polis ekipleri engelledi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt

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