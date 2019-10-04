HABER

Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta sokakta alt yapı çalışması sırasında bir işçinin üzerine toprak göçtü. Kilolarca ağırlıktaki toprağın altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi 1211'inci sokakta yaşandı. Sokakta alt yapı için kazılan çukurda çalışma yapan işçinin üzerine bir anda toprak göçtü. Toprak altında kalan işçinin yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar ve diğer işçiler itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile kurtardı. Üzerine göçen toprak nedeniyle yaralanan işçi 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Tosya Kaymakamı Pişkin’den, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretiTosya Kaymakamı Pişkin’den, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Nefes kesen kovalamaca! Bursa'da yakalandılar

Nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandılar

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.