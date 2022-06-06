HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

06.06.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde karşılaşan yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

Esenyurt'taki olay Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı.

CADDE ORTASINDA ÇATIŞTILAR

Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran iki grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi.

esenyurtta-catisma-1i-agir-3-yarali_4772_dhaphoto2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AW637899_01

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çatışmaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

esenyurtta-catisma-1i-agir-3-yarali_4772_dhaphoto4

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cadde ortasındaki çatışma anları olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AW637899_04

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin elinde silahla kaçarken ateş ettiği, kurşunların aracın camına isabet ettiği, kovalayanların ise ellerinde sandalye ve ayaklı askılıkla vurmaya çalıştığı görünüyor. (DHA-İHA)

AW637899_05

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."
ABD'yi sallayan olay! 12 yaşında...ABD'yi sallayan olay! 12 yaşında...
25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!

İlginizi Çekebilir

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.