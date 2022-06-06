Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'taki olay Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı.

CADDE ORTASINDA ÇATIŞTILAR

Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran iki grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çatışmaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cadde ortasındaki çatışma anları olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin elinde silahla kaçarken ateş ettiği, kurşunların aracın camına isabet ettiği, kovalayanların ise ellerinde sandalye ve ayaklı askılıkla vurmaya çalıştığı görünüyor. (DHA-İHA)



