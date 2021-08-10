HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı

10.08.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta bir motosiklet sürücüsü, dikkatsiz şekilde yola çıkan bir kağıt toplayıcısına çarptı. Yaşanan kaza sonrası kağıt toplayıcısı metrelerce sürüklendi. Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatan kağıt toplayıcısı ve motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesinde meydana geldi.

YARALI SÜRÜCÜ YARDIMA KOŞTU

Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, çöp konteynerinden kağıt toplamak için yoldan karşıya geçmek istedi. Dikkatsiz şekilde yola çıkan kağıt toplayıcısına o esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsü çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenen kağıt toplayıcısı dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatarken, motosiklet sürücü ise yaralı olduğu halde çaptığı adamın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"BAŞKA İNSANLARIN DA CANI YANMASIN"

Kaza anını gören Mesut Akbulut ise “Biz o sırada dükkanı açmaya çalışıyorduk. Dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Ben sandım ki motosiklet dükkanın içine girdi fakat dışarı çıktığımda motosikletin adama çarptığını gördüm. Yaya yerde hareketsiz şekilde yatıyordu, motosiklet ise direğe çarparak durmuştu. Durak kalabalık olduğu için herkes adamın üstüne çullandı yardım etmek için. Daha sonra ambulans geldi ve yaralıları hastaneye kaldırdı. Bu cadde üzerinde bu kaza ilk değil. Daha öncede bir sürü buna benzer kaza yaşandı. Biz yetkililerden burada önlem alınmasını istiyoruz. Başka insanların da canı yanmasın” diyerek olayı anlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldiİtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi
Yürüyemediğini görünce öyle bir şey yaptı ki...Yürüyemediğini görünce öyle bir şey yaptı ki...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.