Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesinde meydana geldi.

YARALI SÜRÜCÜ YARDIMA KOŞTU

Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, çöp konteynerinden kağıt toplamak için yoldan karşıya geçmek istedi. Dikkatsiz şekilde yola çıkan kağıt toplayıcısına o esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsü çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenen kağıt toplayıcısı dakikalarca yerde hareketsiz şekilde yatarken, motosiklet sürücü ise yaralı olduğu halde çaptığı adamın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"BAŞKA İNSANLARIN DA CANI YANMASIN"

Kaza anını gören Mesut Akbulut ise “Biz o sırada dükkanı açmaya çalışıyorduk. Dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Ben sandım ki motosiklet dükkanın içine girdi fakat dışarı çıktığımda motosikletin adama çarptığını gördüm. Yaya yerde hareketsiz şekilde yatıyordu, motosiklet ise direğe çarparak durmuştu. Durak kalabalık olduğu için herkes adamın üstüne çullandı yardım etmek için. Daha sonra ambulans geldi ve yaralıları hastaneye kaldırdı. Bu cadde üzerinde bu kaza ilk değil. Daha öncede bir sürü buna benzer kaza yaşandı. Biz yetkililerden burada önlem alınmasını istiyoruz. Başka insanların da canı yanmasın” diyerek olayı anlattı.

(İHA)

