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  4. Esenyurt'u savaş alanına çeviren kavga! Balta ve sopalarla birbirlerine girdiler

Esenyurt'u savaş alanına çeviren kavga! Balta ve sopalarla birbirlerine girdiler

14.04.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, sokakta oynayan çocukların topu park halindeki otomobiline çarpan kişi terör estirdi. Otomobil sahibi çocuğu darp ederken, iki aile arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'u savaş alanına çeviren kavga! Balta ve sopalarla birbirlerine girdiler

Olay, pazar öğle saatlerinde Battalgazi Mahallesi 2679. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda oyun oynayan çocuklardan birinin topu, park halindeki otomobile çarptı. Otomobiline top gelen kişi çılgına dönerek sokaktaki çocuklara bağırıp, darp etmeye başladı. Çocuklardan birinin babasının görmesi üzerine iki aile arasında kavga çıktı. İki aile birbirine taş, sopa, saksı, balta ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

POLİS EKİPLERİ BİBER GAZI KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Olayın büyüyerek devam etmesi üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin sonucunda hastaneye kaldırıldı. Olay hakkında 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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"BU CANİLİKTİR"

Yaşananları anlatan bir kişi , "Ufak çocuk top oynuyor. Top arabasına değiyor. Adam silahla, baltayla saldırıyor. Bir tanesi ağır yaralı. Balta ile kafasına vurmuş. Silah patlatmış adam. Mahalleli ve bunlar da şahit. Bu caniliktir, başka bir şey değil. Bu insanlık dışıdır. Bir top arabaya değdi diye bu kadar insanı rahatsız etmek caniliktir. Bunun cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

İki aile arasında yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki gruptaki kişiler birbirlerine acımasızca sopalarla vuruyor.

(DHA)

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