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Esenyurt'ta çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 23:45 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 3 bloktan oluşan sitenin bir binasında çıkan çatı yangını, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1991 Sokak'taki 3 bloktan oluşan sitenin bir binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitede oturan tüm binaları tedbiren boşaltan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

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