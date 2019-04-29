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Esenyurt'ta çatlaklardaki değişim ölçüm aletleri ile takip ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

 ESENYURT'ta yolda ve binalarda çatlaklar oluşmuş binalarından tahliye edilen mahalle sakinleri dün akşam evlerine dönmüştü. Yaya trafiğine açılan ancak araç trafiğine hala kapalı olan cadde ve sokaklarda çatlakların takibi için ölçüm aletleri yerleştirildi.

Esenyurt'ta çatlaklardaki değişim ölçüm aletleri ile takip ediliyor

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) ESENYURT'ta yolda ve binalarda çatlaklar oluşmuş binalarından tahliye edilen mahalle sakinleri dün akşam evlerine dönmüştü. Yaya trafiğine açılan ancak araç trafiğine hala kapalı olan cadde ve sokaklarda çatlakların takibi için ölçüm aletleri yerleştirildi.
Güzelyurt mahallesi Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar paniğe neden olmuş ve çevredeki binalar boşaltılarak inceleme yapılmıştı. Cuma günü oluşan çatlaklar nedeniyle de 40'a yakın bina boşaltılmıştı. İncelemelerin ardından dün akşam tahliye edilen bina sakinlerinin evlerine tekrar girişini izin verildi. Araç trafiğine kapalı olan caddede bazı noktalarda çatlaklarda oluşabilecek değişimleri gözlemlemek amacıyla ölçüm aletleri, bazı noktalara ise camlar yerleştirildi.

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Rasim İnce, çatlaklardan hala tedirgin olduklarını, raporun sonucunu beklediklerini belirterek, "Aşağıdaki inşaat başlayınca buralarda yavaş yavaş açmaya başladı, gün geçtikçe daha da büyüdü. Son 3 günde daha da açtı burası. Yetkililerin dediğine göre daha açılmayacak. Benim gözlemlerime göre biraz daha açılma oldu. Bizim binamızdan sonraki diğer sokaklarda fazla bir şey yok. Tedirgin oluyoruz hala. Yetkililerin raporunu bekliyoruz ne karar verecekler. Bizde ona göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta çatlaklardaki değişim ölçüm aletleri ile takip ediliyorEsenyurt'ta çatlaklardaki değişim ölçüm aletleri ile takip ediliyorEsenyurt'ta çatlaklardaki değişim ölçüm aletleri ile takip ediliyor

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