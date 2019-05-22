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 ESENYURT'TA ÇÖP KAMYONU HAMİLE KADINA BÖYLE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

*O anlar kamerada.

*O anlar kamerada.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmeye çalışan elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuğu bulunan hamile kadına çarptı. Kadın kamyonun kendine çarpacağını fark edince koşmaya başlarken, elinden tuttuğu çocuğu sola doğru savurarak ezilmekten kurtardı.
Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 5 aylık hamile Bahar B. (37) elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuğuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, çöp kamyonu çarptı. Kamyonun kör noktasında kaldığı için şoförün görmediği Bahar B. kamyonun kendisine çarpacağını anlayınca koşmaya başladı. Çocuğunu sola doğru savurarak ezilmekten kurtaran Bahar B.'ye kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen hamile kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çöp konteynerini boşaltan kamyonun hareket etmesi ve ardından da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuğunun koşmaya başlaması görülüyor. Kadın elindeki çocuğu sola doğru savurarak ezilmekten son anda kurtarıyor. Kamyonun çarptığı kadın ise yere düşüyor.

Görüntü dökümü:
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-(GÜVENLİK KAMERASI)(ÖZEL)
-Çöp kamyonunun hareket etmesi
-Kadının çocuğu sola savurması
-Çarpma anı
-Yerdeki kadının görüntüsü
-Etrafta toplanan vatandaşlar
-(AKTÜEL)
-Olay yeri
-Kamyonun görüntüsü
-Polis ekipleri
-Görgü tanıkları
-Genel ve detaylar

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