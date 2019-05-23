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Esenyurt'ta dehşet anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 20:02 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir kişi mahallede dehşet saçtı.

Yılmaz BEZGİN, Ersan SAN, İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir kişi mahallede dehşet saçtı. 16 yaşındaki Tuğçe B.'nin üstüne araç süren saldırgan, kızı keserle başından yaraladıktan sonra sağa sola rastgele ateş etti.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 2007. Sokakta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üst kat komşusunun kızı Tuğçe B.'ye sinirlenen kişi dehşet saçtı. Adı henüz öğrenilemeyen kişi, Tuğçe B.'nin üstüne aracını sürdü. Saldırgan daha sonra elindeki keser ile kızı başından yaraladı. Saldırgan pompalı tüfekle de sokakta ateş etti. Dehşet anlarında mahalle sakinleri evlerine saklandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralı Tuğçe B. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri araçla kaçan saldırganı ararken yaralı kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde ise çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Yaşanan dehşet anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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