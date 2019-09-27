HABER

Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 19:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından Esenyurt'ta binaları hasar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(YENİDEN)

Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından Esenyurt'ta binaları hasar gören vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.
Esenyurt Esenkent mahallesinde bir bina, iddiaya göre depremde hasar görerek bitişik olduğu binadan ayrıldı. İki bina arasından 10-15 santimetrelik bir boşluk oluştu. Halen boşaltılmadığı belirtilen binanın sakinlerinden olan Veli Çoşer, “Bu bina dünkü depremden sonra yani şu anda şekilde görüldüğü gibi 10-15 santimetre ayrıldı. Ben en üst katta oturuyorum, dolayısıyla kapımızın bir tarafı çöktü, kapı açılmıyor. Çok az aralıkla açılıyor. Bundan dolayı da dün gece biz burada kalmadık. Ben 14 yıldır bu binada oturuyorum. Bu binalar arasında daha önce de hafif bir açıklık vardı. Bu depremden sonra daha büyük bir açılma oldu. Bu da bizi korkutuyor. Şu an kapımın boşluğu baya aralık ve büyük, biraz daha açılırsa herhalde asansöre ve merdivene yetişemeyeceğim" dedi.
Depremin ardından Esenyurt Turgut Özal mahallesi 66.sokaktaki başka bir binanın orta katlarının kolonları çatladı.
Bina dün tahliye edilerek mühürlenen binanın sakinlerinden Ramazan Kına, “Deprem olduğu sırada ben işteydim o gün telefonda çekmiyordu, akşam geldim. Geldiğimde evim mühürlenmişti, şu an eve giremiyoruz. Bir an önce bir ev bulup çıkmamızı söylediler. Bugün Esenyurt belediye başkanı geldi, zabıtalar geldi, baktılar üçüncü katta bir tespit yaptılar. Çatlamalar olmuş kirişlerde karot alacaklar karotun durumuna göre, kirişin durumuna göre belediye karar verecek. Yıkılması gerekiyorsa yıkılacak binamız. Şu an giriş izni vermiyorlar. Binada 6 kat 12 hane var, 12 aile var" dedi.
Aynı binanın sakinlerinden Cemil Durmuş da, “Birden çatırtı geldi. Saat iki gibiydi. Binayı kendi imkanlarımızla tahliye ettik. Daha sonra belediyemiz ve zabıta müdahale etti olaya. Vatandaşları sağ salim çıkarttık, can kaybımız yok. Şu anda devlet yetkililerimizde ilgileniyorlar biz de sabırla bekliyoruz. Çevredeki insanlar belediyeye haber vermişler. Ben o anda tahliyelerle uğraşıyordum. O sırada belediye yetkilileri geldi zaten hemen müdahale ettiler, binayı tahliye ettik. Eşyalarını aldı millet ondan sonra da mühürlediler. İncelenecek karot raporları alınacak, ondan sonra değerlendirip ona göre bir karar verecekler. Bina zaten eski bir bina dolayısıyla kolonlarda patlamalar meydana geldi. Patlamalardan dolayı riskli olduğu için müdahale ettiler ve tahliye ettiler. Depremden 15 dakika sonra belediye yetkilileri müdahale ettiler hemen o saatten beri beraberiz zaten" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(YENİDEN)Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(YENİDEN)Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(YENİDEN)Esenyurt'ta depremde hasar gören binaların sakinleri konuştu(YENİDEN)

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalarKılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.