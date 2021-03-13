HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta döner bıçaklı, sopalı kavga: 3 yaralı

Esenyurt’ta döner bıçaklı, sopalı kavga: 3 yaralı

13.03.2021 10:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada ortalık karıştı. Sopa ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan şahıslar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalarına başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman başlayacak?
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Korkunç olay! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Antalya'da feci kaza! Burcu'dan acı haber

Doğum gününde toprağa verilecek

Doğum gününde toprağa verilecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı

Ramazan ne zaman başlayacak?

Bilim Kurulu Üyesi İlhan açıkladı: Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

Bilim Kurulu üyesinden mutant virüs uyarısı! 'Kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor'

Bilim Kurulu üyesinden korkutan mutant virüs uyarısı!

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi! Akılalmaz dolandırıcılık olayında yeni gelişme

Kaldırım taşıyla yaptıkları hayrete düşürdü! Tam 36 milyon dolar

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | İşte bu haftaki kırmızı, mavi, sarı ve turuncu iller

Koronavirüs risk haritası yayınlandı

Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi günü de İstanbul'da trafik yoğun (İstanbul trafik yoğunluğu)

Bu sabah İstanbul! Metrelerce kuyruk oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.