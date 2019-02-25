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ESENYURT'TA EVİNDE ÖLÜ BULUNAN KADIN; CİNAYETİ İTİRAF EDEN EŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 31 Ocak'ta evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlenirken cinayeti itiraf eden eşi tutuklandı.

Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta 31 Ocak'ta evinde ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlenirken cinayeti itiraf eden eşi tutuklandı.
Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi 1358 Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında 31 Ocak 2019 tarihinde saat 18.00'de meydana geldi. Evli bir çocuk annesi Songül G. (38) 13 yaşındaki oğlu tarafından sırtı kanepeye yaslı şekilde yerde otururken hareketsiz bir şekilde buldu. Durum komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. O sırada kahvehanede bulunduğunu ifade eden kadının eşi Erdal G. de olay yerine geldi. Eve giren sağlık ekipleri Songül G.'nin öldüğü belirledi. Kadının boynunda morluklar ve yanında kısa bir ip bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay günü ifadesine başvurulan Erdal G., olay anında kahvenanede bulunduğunu ifade etti. Ekipler, Erdal G.'yi serbest bırakırken izlemeyi sürdürüdü. Kahvehane ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incleyen ekipler, Erdal G.'yi kamera görüntülerindeki şüpheli hareketleri nedeniyle tekrar gözaltına aldı. Erdal G. bu sefer sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal G. tutuklanarak cezaevien gönderildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Evdeki cesedin görüntüsü
-Mahalledekilerden görüntü
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cenazenin cenaze aracına konması
-Kadının fotoğrafı
-Kadının eşi ve çocuğuyla olan fotoğrafı
-Genel ve detaylar

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