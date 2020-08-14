HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan acı haber

Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 09:43 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta geçtiğimiz mayıs ayında kaçan şüpheliyi yakalamak için çıktığı yüksek kattan dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralanıp yoğun bakıma alınan Polis Memuru Hakan Çetinkol, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan acı haber

Esenyurt’ta geçen 9 Mayıs’ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı. Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hakan Çetinkol, 3 aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit oldu. Şehit için Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, baş sağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Aktaş, “Aziz Şehidimize Allahtan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim ”ifadelerini kullandı.

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt’ta bir ailenin yardımına koşmuştu. Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı.

Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan acı haber

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Tepki çeken görüntüler! Yapmadıkları kalmadıTepki çeken görüntüler! Yapmadıkları kalmadı
Tahin: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Tahin: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Trafikte kadın şoföre saldırı anı kamerada
Trafikte kadın şoföre saldırı anı kamerada
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması

İlginizi Çekebilir

Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı
İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması
İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Diğer Haberler

Ülke genelinde eş zamanlı motosiklet uygulaması! Trafikten men edildiler
Ülke genelinde eş zamanlı motosiklet uygulaması! Trafikten men edildiler
Dünyada ilk kez denendi! Atlar koronavirüse karşı antikor üretiyor
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
İstanbul’da asker uğurlamalarında tepki çeken görüntüler
Tepki çeken görüntüler! Yapmadıkları kalmadı
Taksim'de kapkaç dehşeti! Kaldırımda yürürken hayatının şoku yaşadı
Kaldırımda yürürken hayatının şoku yaşadı
Türkiye’den ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ortak bildiriye tepki
Türkiye’den İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon lira
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon lira
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.