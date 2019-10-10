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ESENYURT'TA İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 01:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA Esenyurt'ta gece saatlerinde ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA
Esenyurt'ta gece saatlerinde ayakkabı kalıbı üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın gece saat 23.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan Alkop Sanayi Sitesi'nde ayakkabı kalıbı üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitede bulunan güvenlik görevlileri iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce önce içeri de çalışan işçilerin dışarı çıkmasını sağladı daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alev alev yanan iş yerine müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
Alev alev yanan iş yerinin görüntüsü

(AKTÜEL)
- Olayın meydana geldiği site
- Yangın çıkan iş yeri
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Polisin önlemi
- İş yeri sahibi ile röp
- Genel ve detaylar

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