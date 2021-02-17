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Esenyurt’ta karda kayan cip parka daldı

17.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta karda kayan cip, yoldan çıkıp bariyerleri devirerek parka daldı.

Esenyurt’ta karda kayan cip, yoldan çıkıp bariyerleri devirerek parka daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza önceki akşam Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Kar yağışına rağmen yokuştan inmeye çalışan cip, bir anda kontrolden çıktı. Yokuş aşağı caddeye inen cip, önce çöp konteynırına, ardından da demir korkulukları devirerek parka daldı. Cip sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görgü şahidi bir vatandaş, "Araba buradan hızlı şekilde geldi. Arkadaş herhalde farkına varmadı. İnerken herhalde fireni tutmadı. Burada çöp kovasına çarptı parka kadar uçtu. Bacağında göğsünde yaralanma vardı. Hemen ilk müdahaleyi yaptık" ifadelerini kullandı.

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