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Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:56 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı.

Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.
İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki deprem depremin etkisiyle Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Bina arka tarafa doğru yatarken, bina sakinleri tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipleri binanın elektrik, su ve doğalgazını kesti. Bina tahliye edilerek mühürlendi.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildiEsenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildiEsenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildiEsenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi

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