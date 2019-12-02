ESENYURT'TA MİNİBÜSÇÜNÜN SALDIRDIĞI GENÇ KIZLAR O ANLARI ANLATTI

"ARKAMDAN GELDİ, ENSEMDEN TUTTU VE BİRDEN DÖVMEYE BAŞLADI"

Ünal E.'nin çok agresif ve sinirli olduğunu söyleyen Mine M., "O kadar hızlı kullanıyor ki arabayı. Korktuk. Bir öne gidiyoruz, bir arkaya gidiyoruz hep beraber. Sonra trafikte sinirlendi birine. Önüne kırdı filan. Anlamadık ne olduğunu. Sonra aşağıya indi minibüsten. Adama saldırmaya başladı. 'Kapıyı açacaksın. Geleceksin buraya. Döveceğim seni' filan dedi. Nasıl küfürler ediyor adama. Minibüsün içindekiler indi. Sakinleştirdiler geri arabaya bindirdiler adamı. Dövemedi ya adamı. Daha çok sinirlendi. Daha hızlı kullanmaya başladı. Sonra minibüsün içindeki insanlara bağırmalar, ses yükseltmeler. 'Anlamıyor musunuz? İnin lan aşağıya' falan tarzında konuşmalar. Hiç kimse hiç bir şekilde bir şey söylemiyor adama. Biz inerken, 'Beyefendi arabayı bu kadar hızlı kullanamazsınız. Lütfen insanlarla da düzgün konuşun.' dedik. 'Sen kimsin bana bunu söylüyorsun diye küfür etti bana. Sonra biz aşağıya indik. Arkamdan koşarak geldi. Zaten görmedim bile. Arkamdan geldi, ensemden tuttu ve birden dövmeye başladı. Etraftaki, insanlar, kimse hiç bir şey yapamadı. Kimse tutmadı bile. Adam bizi dövdükten sonra amcanın biri bizi ayırıyor. Görüntüde de görürsünüz zaten. Dayak yiyoruz ve hiç bir şey olmamış gibi geri arabasına binip gidiyor. Bugün öğreniyoruz ki serbest bırakmışlar. Neyi bekliyorlar bu adamı tutuklamak için. Beni illa öldürmesi mi gerekiyordu bu adamın. Bu adamın ilk vukuatı da değilmiş. 15 tane bu adamın şikayeti varmış. Bu insanlar neyi bekliyorlar bu adamı tutuklamak için. Diyorlar ki 'Kadına şiddete hayır. Biz sizin yanınızdayız. Biz size desteğiz' Ben buradan size sesleniyorum. Yanınıza geldik. Adalete güvendik. Geldik ifademizi verdik. Adam serbest kalmış. Bu nasıl bir kadına şiddetin arkasında durmaktır. kimse benim arkamda yok. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıtı. Yarın gelip tekrar dövsün diye mi serbest bıraktınız. Ben buradan İçişleri Bakanıma da sesleniyorum. Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. 'Kadına şiddete hayır' diyorsunuz ama adalet hiç bir şey yapmıyor." dedi.