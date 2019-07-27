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Esenyurt'ta okul çatısında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

İlkokulun çatısında tadilat yapılırken çıkan yangın, hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Büyüyen yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Okulun ek binasının çatısına da sıçrayan yangını, ekipler yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Yangın okulun çatısında hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Okul yangın

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