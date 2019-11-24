HABER

Esenyurt'ta otomobil 100 metre iki teker üstünde gidip devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 01:47 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpıp iki teker üzerinde 100 metre ilerledikten sonra bir AVM'in otopark giriş tabelasına çarpıp devrildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpıp iki teker üzerinde 100 metre ilerledikten sonra bir AVM'in otopark giriş tabelasına çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne D-100 Karayolu'nda ilerleyen otomobilin sürücüsü Sercan Özel, 34 RP 9679 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil iki lastiğinin üzerinde yaklaşık 100 metre gittikten sonra yolun kenarında bulunan bir AVM'nin otopark giriş tabelasına çarparak devrildi. Yaralı sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Çağrılan 112 Ambulansı ile Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yan duran araçtaki aküyü keserek olası yangını önlerken, araç içerisinde ve yanında bira kutuları olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!
Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıAntalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Araç sahipleri için güzel haber! İndirim geliyor

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yanıt

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit düştü!

Dünya turuna çıkan bisikletli turisti Edirne'de taşladılar!

Dünya turuna çıkan bisikletli turisti Edirne'de taşladılar!

Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Lastiği değiştirirken tankerde patlama meydana geldi!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

Pakistan'dan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına tepki!

İzmir'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk katil oldu!

14 yaşındaki çocuk katil oldu!

Rabia Naz'ın sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğlu ile uyumlu çıktı

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.