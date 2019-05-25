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Esenyurt'ta pazarda minibüs arbedesi: Polis biber gazı kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta minibüsü pazar alanında kalan kişi, aracını çıkarmak için pazarcılarla anlaşamayınca polise haber verdi.

Esenyurt'ta pazarda minibüs arbedesi: Polis biber gazı kullandı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta minibüsü pazar alanında kalan kişi, aracını çıkarmak için pazarcılarla anlaşamayınca polise haber verdi. Polis, çıkan arbedede pazarcılara biber gazı sıkarak müdahale etti.
Minibüsü İnönü Mahallesi, Metin sokağa sabah aracını parkeden bir kişi bir süre sonra geldiğinde aracının kurulan pazar ortasında kaldığını gördü. Tezgahlarını kaldırmalarını isteyen kişiyle pazarcılar arasında tartışma çıktı. Minibüs sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pazarın olduğu sokağa gelen polis de pazarcıları ikna edemedi. Bu sırada çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Polis, pazarcılara biber gazı sıkarak müdahale etti. 2 kişi yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada pazarda olanlar zor anlar yaşadı. Gazdan etkilenenler sokaktan kaçarken, bazı pazarcılara fenalaştı. Öte yandan araç sahibinin yaşanan arbededen sonra aracını pazar alanında bıraktığı ve gözaltına alınan pazarcılardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta pazarda minibüs arbedesi: Polis biber gazı kullandıEsenyurt'ta pazarda minibüs arbedesi: Polis biber gazı kullandıEsenyurt'ta pazarda minibüs arbedesi: Polis biber gazı kullandıEsenyurt'ta pazarda minibüs arbedesi: Polis biber gazı kullandı

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