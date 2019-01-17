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Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.

Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.
Haramidere Caddesi'nde bir sitenin temizlik görevlisi, kamelya kısmındaki masada üstü bezle örtülmüş bir poşetin içindeki el bombası ve mermileri gördü. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamelya çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine uzman ekip geldi. El bombası ve mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (2)Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (2)Esenyurt'ta sitede el bombası ve mermiler bulundu (2)

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