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Esenyurt'ta tartışmanın ardından takip ettiği motosikletliye böyle çarptı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir otomobil sürücüsü bir benzin istasyonunda tartıştığı motosikletliyi aracıyla takip etmeye başladı.

Esenyurt'ta tartışmanın ardından takip ettiği motosikletliye böyle çarptı 

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir otomobil sürücüsü bir benzin istasyonunda tartıştığı motosikletliyi aracıyla takip etmeye başladı. Sokakta motosikletliye arkadan çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. otomobilin motosiklete çarpma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Hamza Kartal, bir benzin istasyonunda, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönmeden istasyon görevlileri ve diğer sürücüler araya girdi. Taraflar araçlarına binerek istasyondan ayrılırken, otomobil sürücüsü Kartal'ı takip etmeye başladı. 81. Sokak üzerinde sürücü Kartal'ın kullandığı motosiklete çarptı. Yere düşen Kartal yaralanırken, sürücü olay yerinde kaçtı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kartal ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde o0tomobilinmotosiklete çarpması ve Kartal'ın yere düşmesi görülüyor. Sürücü otomobille geri manevra yaparak olay yerinden kaçıyor.
(FOTOĞRAF)

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