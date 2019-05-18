HABER

Esenyurt’ta yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yol verme iddiası yüzünden çıkan kavgada bir taksici yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.Olay, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi.

Esenyurt’ta yol verme iddiası yüzünden çıkan kavgada bir taksici yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Olay, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici ile hususi araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma birkaç yüz metre devam ettikten sonra ikiliden hususi aracın sürücüsü E.G. araçtan inerek yanındaki silah ile 3 el ateş ederek ticari taksi sürücüsü Y.T.’yi yaraladı. Yaralanan Y.T. yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Y.T.’nin tedavisi devam ederken, kaçan E.G. ise olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

PARTNERKırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı! Kırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı!
Akrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdüAkrabalarına gitmesini istemediği eşini bıçaklayarak öldürdü
İş makinesinin şarampole yuvarlanma anı kameradaİş makinesinin şarampole yuvarlanma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.