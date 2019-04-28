ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME (gündüz görüntüsüyle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine loay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri inceleme yaptı. İncelemelerin ardından çöküntünün bulunduğu noktada dubalar ve güvenlik şeridiyle önlem alındı.

Öte yandan olay yerinin geçtiğimiz gün çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'ne yakın olması dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-Çökmeden görüntü

-önlem alınması

-Detaylar

28.04.2019 - 00.23 Haber Kodu : 190428001

