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ESENYURT'TAKİ SAHTE 271 MİLYON DOLAR OPERASYONUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - ESERYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

İstanbul DHA - ESERYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi. Matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Operasyonda FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını kaydetti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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