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Eşi 24 yaş büyük köy muhtarıyla kaçtı, anlattıklarıyla Esra Erol'u da şaşırttı: "Sabahları yüzümü, akşamları ayaklarımı yıkardı"

26.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programına katılan ve eşi, 3 çocuğunu bırakarak kendisinden 24 yaş büyük köy muhtarı ile evden kaçan Mahmut Özer, anlattıklarıyla gündem oldu. Bazı mesajlar yakaladıktan sonra eşiyle kavga ettiğini ve daha sonra eşinin evden ayrıldığını anlatan Özer, kaçtıktan sonra eşiyle iletişim halinde olduğunu kendisine 'Aşkım, canım' dediğini anlattı. Sabahları yüzünü, akşamları ayaklarını eşinin kendi isteğiyle yıkadığını belirten Özer, "Bana aşırı bağımlıydı, çok severdi" dedi.

ATV'de yayımlanan Esra Erol'da programına Mahmut Özer'in anlattıkları damga vurdu. Eşi ile köy muhtarı Cengiz Coşkun'un bazı hareketlerinden rahatsız olduğunu belirten Özer, bazı mesajları yakaladığını söyledi. Eşi ile kavga ettiklerini anlatan Özer, daha sonrasında eşinin evi terk ederek ablasının yanına gittiğini ifade etti.

24 YAŞ BÜYÜK KÖY MUHTARIYLA KAÇTI

Evden ayrılan 34 yaşındaki eşi Naciye Özer'in daha sonra kendisinden 24 yaş büyük köy muhtarı Cengiz Coşkun ile kaçtığını öğrenen Özkan, büyük şok yaşadı.

"EŞİMİN GİZLİ BİR TELEFONU VARMIŞ"

"Aslında eşim o gün kavga edince ablasının yanına gitmiyor. Ben ablasına gitti zannediyordum, ama ablasıgile gitmemiş. Oradan muhtara telefon açmış, muhtara onu alıp Konya'ya getirmiş" diyen Özkan, eşinin gizli bir telefonu olduğunu da sonradan öğrendiğini belirtti.

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Eşinin evden ayrıldığı günün ertesinde muhtarla kiraz işine gittiklerini söyleyen Özkan, 'Sen mi götürdün?' diye sorduğunu, muhtarın ise 'hayır' dediğini ve haberinin olmadığını söylediğini anlattı. Daha sonrasında ise muhtarın da köyden ayrıldığını belirtti.

"TELEFONDA 'AŞKIM, BİTANEM, CANIMIN İÇİ' DİYE SESLENİYOR"

Esra Erol'un "Peki eşin kaybolduktan sonra seninle iletişim kurdu mu?" sorusuna yanıt veren Özkan, eşiyle iletişim halinde olduğunu söyledi. Eşinin kendisine hâlâ "Aşkım, bitanem, canımın içi" diye seslendiğini belirten Özkan, karısının pişman olduğunu ancak Cengiz yüzünden geri dönmediğini iddia etti.

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"Cengiz yanında değilken 'dönmek istiyorum' diyor. O yanında olunca farklı konuşuyor, 'boşanalım' diyor" diyen Özkan, çocuklarının evde annelerini beklediğini söyledi.

"EŞİM BANA ÇOK BAĞLIYDI, YÜZÜMÜ AYAKLARIMI YIKARDI"

15 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Özkan, eşinin kendisine çok bağlı olduğunu söyledi. Sabahları yüzünü, akşamları ayaklarını eşinin kendi isteğiyle yıkadığını anlatan Özkan, "Bana aşırı bağımlıydı yani bunu herkese sorabilirsiniz. Beni çok severdi. Ben onu çok severdim" diye konuştu.

Ekran Alıntısı

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