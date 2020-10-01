Eşi darp edip bebeğini balkondan sarkıtmıştı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 27 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce geçirdiği kaza sonrası yürüme engelli haline gelen ve yüzde 90 engelli raporu bulunan Buse A. ile Şahan Furkan A., geçen yıl nisan ayında evlendi. 7 ay önce bir kız çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu iddiaya göre Şahan Furkan A.'nın alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlamasıyla kabusa dönüştü. Buse A.'nın iddiasına göre, Şahan Furkan A. pazar akşamı eşine şiddet uyguladı, yerlerde sürükledi. Daha sonra 7 aylık bebeğini balkondan sarkıttı. Şiddet olayının ardından Şahan Furkan A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Boynunda ve yüzünde yaralar oluşan Buse A., sosyal medya üzerinden sesini duyurarak yardım istedi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Buse A.'nın eşinden şikayetçi olmadan önce çekildiği öne sürülen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Buse A., eşi tarafından şiddete uğramış kadınları taklit ederken, Şahan Furkan A.'nın ise birkaç metre uzakta koltuk üzerinde gülerek eşini izlediği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Buse A. eşinin videoyu tehditlerle çektirdiğini öne sürdü. Videonun çekildiği akşam darbedildiğini kaydeden Buse A., "Beni darbettiğinde video çekmek istedim ancak engel oldu. Zorla bana bu videoları çektirdi" ifadesini kullandı.