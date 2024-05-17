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  4. Eşi işe gittikten sonra harekete geçti! Komşunun yaptığı, üst kattaki anne ve iki çocuğunu hastanelik etti

Eşi işe gittikten sonra harekete geçti! Komşunun yaptığı, üst kattaki anne ve iki çocuğunu hastanelik etti

17.05.2024 16:48
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Küçükçekmece’deki bir apartman dairesinde oturan bir kadın, eşi işe gittikten sonra böceklere karşı evini ilaçladı. Üst katta yaşayan anne ve iki çocuğu, ilaç kokusunun yayılması sonucu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Eşi işe gittikten sonra harekete geçti! Komşunun yaptığı, üst kattaki anne ve iki çocuğunu hastanelik etti

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 2’nci katında oturan kadın, eşi işe gittikten sonra evini böceklere karşı ilaçladı. Bir süre sonra ilacın kokusu tüm binaya yayıldı. Üst katta oturan anne ve iki çocuğu ilacın kokusu nedeniyle fenalaştı.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ve AFAD ekipleri inceleme yaparken sağlık ekipleri ise, ilk müdahalenin ardından anne ve iki çocuğunu hastaneye kaldırdı. Zehirlenen 3 kişinin tedavisine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilirken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece ilaçlama
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