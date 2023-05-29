HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşi kaza yaptı! Olay yerine gelince yaptığı şoke etti... 'Arabam gitti'

Eşi kaza yaptı! Olay yerine gelince yaptığı şoke etti... 'Arabam gitti'

29.05.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı.  Çevredekiler ise ''Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım'' diye Eray K.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Eşi kaza yaptı! Olay yerine gelince yaptığı şoke etti... 'Arabam gitti'

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Şenay K. (30) yönetimindeki otomobil kavşakta Hasan Hüseyin D.'nin (30) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Hasan Hüseyin D.'nin yanındaki eşi Arzu D. (30) yaralandı. Yaralı Arzu D., ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin D. ve diğer sürücü Şenay K. ile 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

qq

ARACINI TEKMELEDİ  

Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce  ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı. Çevredekiler ise ''Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım'' diye Eray K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Polis de Eray K.'yi aracın başından uzaklaştırıp, sakinleştirmek istedi. Bu sırada sürücü Şenay K.'nin kucağındaki çocuğu ağlamaya başladı. Diğer sürücü Hasan Hüseyin D.'nin ise otomobilini yeni satın aldığı ve eşiyle birlikte pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ww

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meriç ve Tunca Nehirlerindeki çalışmalar havadan görüntülendi!Meriç ve Tunca Nehirlerindeki çalışmalar havadan görüntülendi!
Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadeleye devam' vurgusu!Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadeleye devam' vurgusu!
Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'
Anahtar Kelimeler:
kaza

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün

Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.