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Eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 07:38 | Son Güncelleme

Adana'da, tartıştığı eşi tarafından darbedilen Dursun O. (40), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'ta meydana geldi. Dursun O., ismi henüz öğrenilemeyen eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzeri Dursun O., eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darbedildi. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Dursun O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli eşi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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