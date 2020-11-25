Eşi tarafından el bombasıyla öldürülmek istenen kadını şoke eden haber

Ürgüp'te oturan Hacer Çelik, 2 yıl önce araç kiralama işi yaptığını söyleyen Bayram Çelik ile tanıştı. Bir süre sevgili olan çift, ardından dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Geçen haziran ayında Bayram Çelik’in araç kiralama işi yapmadığını öğrenen Hacer Çelik, ayrılarak ailesinin yanına döndü. Bayram Çelik, barışma tekliflerini kabul etmeyen Hacer Çelik'in oturduğu Bahçelievler Mahallesindeki tek katlı evinin kapısına geçen Pazar günü bomba düzeneği kurdu. Bayram Çelik'in evlerinin önüne geldiğini farkeden aile durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Polis, evin kapısındaki bomba düzeneğini fark etti. Bomba imha uzmanının çalışması sonucu düzenek, fünye ile patlatıldı. Gözaltına alınan Bayram Çelik, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'DOKUNSAK PATLAYABİLİRDİ'

Hacer Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Hacer Çelik, yaşadıkları olayın şokunda olduklarını belirterek, "Böyle bir şeyi hayatta beklemiyorduk. Daha önce de evi yaktı, arabayı yaktı, evi kurşunladı. Bu olayı görünce çok şaşırdık. Olayı ilk annem fark etti. Bize 'aman dokunmayın, polis parmak izi alsın' diye bizi uyardı. Biz de dokunmadık. Eğer dokunsak bomba patlayabilirdi. El feneri ile baktığımızda bombayı gördük. Sonra polisler gelip düzeneği etkisiz hale getirip, bunu hazırlayan Bayram Çelik’i gözaltına aldı ve sonrasında da tutuklandı" diye konuştu.