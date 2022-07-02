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Eşi tarafından öldürülen kadının tabutunda dikkat çeken soyadı detayı

02.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşanan korkunç olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tülay Erdem son yolculuğuna uğurlandı. Vahşice katledilen kadının tabutundaki soyadı detayı ise dikkat çekti.

Eşi tarafından öldürülen kadının tabutunda dikkat çeken soyadı detayı

Başken Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tunç Erdem (41), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Erdem’i (38), yanında getirdiği tabancayla başından vurarak öldürdü. Eşinin kardeşi İbrahim Gökekin’i de aynı silahla yaralayan Erdem, olay yerinden uzaklaştığı otomobilin içerisinde intihar ederek kendi yaşamına da son verdi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Tülay Erdem için bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı içerisinde bulunan Ortaköy Camii’nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlanan Erdem’in cansız bedeni toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü.

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AİLESİ, CANİ KOCANIN SOYADINI TABUTA YAZDIRMADI

Tülay Erdem’in ailesi, katil kocanın soyadını kızlarının tabutuna yazdırmadı. Talihsiz kadının cansız bedeninin içerisinde olduğu tabutun üzerine ailesinin soyadı olan “Gökekin” yazıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
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