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Eşinden neler istedi neler! Karısının soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

01.03.2024 12:15
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Akılalmaz olay! 2 çocuk sahibi evli bir adam eşini sosyal medyadaki görüntülü sohbet sitelerine katılarak soyunması için zorladı. Kadın bunu kabul etmeyince külotlu çorap giyerek kendi yayın açtı. Bazıları erkek olduğundan şüphelenince de karısını devreye soktu. Yaşadıklarına isyan eden kadın dayanamayarak eşinden şikayetçi oldu. Eşiyle ilgili anlattığı detaylar ise herkesi hayrete düşürdü.

Eşinden neler istedi neler! Karısının soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri 2 çocuk sahibi evli çiftin arasını bozdu. U.A. isimli şahsın para kazanmak amacıyla karısı F.A’yı bu sohbet sitelerine girmeye zorladığı, eşinin bunu kabul etmemesi üzerine "kadın" gibi davranarak kendisinin başkalarıyla görüştüğü ve karşılığında bu kişilerden para istediği iddia edildi. Eşinin baskılarına dayanamadığı için boşanma davası açtığını söyleyen F.A., "Külotlu çorap giyiyordu. Yüzünü göstermiyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler ’Erkek misin?’ diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu" dedi.

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SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR, İKİ ÇOCUKLARI OLDU

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan F.A. (31) ile Tokat’ta restoranda çalışan U.A. (37), yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyadan tanıştı. Evlenmeye karar veren çift, bir süre Tokat’ta ikamet ettikten sonra sırasıyla İzmir, Gebze ve Sakarya’da yaşadı. Aynı zamanda çiftin bu evliliklerinden biri 3, diğeri 5 yaşlarında olmak üzere 2 kızı dünyaya geldi.

KARISINI BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞMESİ İÇİN ZORLADI

5 yıllık evli çiftin arasında taşındıkları Sakarya’da problemler başladı. İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, U.A. ile F.A’nın arasını bozdu. U.A’nın karısı F.A’yı bu sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorladığı öne sürüldü. İddiaya göre, F.A’nın bunu kabul etmemesi üzerine U.A. farklı bir yönteme başvurdu. Kadın kılığına girdiği, sesini de değiştirerek başka erkeklerle sohbet ettiği ileri sürülen U.A’nın, bu şekilde canlı sohbet sitelerinden para kazandığı iddia edildi.

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EŞİ ADINA KONUŞMALAR YAPTI

Öte yandan, 2022 yılının temmuz ayında Bursa’da yaşayan C.S. (34), iddiaya göre, sosyal medya üzerinden F.A. ile tanıştı ve ikili bir süre mesajlaştı. F.A’nın görüntülü konuşma için 100 TL istediği, C.S’nin de parayı gönderdiği öğrenildi. Bir süre sonra F.A’nın C.S’yi aralarında geçen yazışmaları yaymakla tehdit ederek, düzenli olarak para istediği iddia edildi. Şantaja dayanamayan C.S’nin ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu, F.A. hakkında dava açıldığı bildirildi. Suçlamaları reddeden F.A. ise bu yazışmaları kendi telefonundan U.A’nın yaptığını, eşinin bu şekilde birçok kişiyle yazıştığını iddia etti.

2023 yılının ocak ayında Sakarya’dan Kocaeli’nin Gölcük ilçesine gelen F.A., eşi U.A’dan boşanmak için dava açtı.

"SÜREKLİ YALANLAR SÖYLÜYORDU"

Yaklaşık bir yıldır eşinden ayrı yaşadığını söyleyen F.A., "Boşanma davası henüz sonuçlanmadı. 3 ve 5 yaşında 2 kızım var. Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü. Delilleri elde ettikten sonra polise ihbar ettim ve boşanma davası açtım. Eşimle evlenirken bana restoranda çalıştığını söylemişti. Dışarıdan normal aile gibi görünüyorlardı. İnternetten tanıştık ve evlendik. Evlendikten sonra sürekli adres değiştirmeye başladık. Sürekli çevresindeki insanlara yalan söylüyordu. Daha sonra bana da yalanlar söylediğini anladım" dedi.

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"KADIN KÜLOTLU ÇORABI GİYİYORDU"

Eşinin kendisine bu sohbet sitelerine girmesi için baskı yaptığını iddia eden F.A., "Sitelerde soyunmamı isteyenler oluyordu. Ben yapamadığım için para gelmiyordu. Para gelmeyince eşim bana hakaret ediyordu. Hatta bir kişi bizden şikayetçi olmuş. Hat adıma kayıtlı olduğu için adamla konuşmadığım halde bana dava açıldı. Eşim, siteden konuştuğu adamdan şantaj ve tehditle para istemiş. Bu şekilde şikayet üzerine adıma dava açıldı. Eşim aldığı paraları sürekli kumarda yiyordu. Kadın külotlu çorabı giyiyordu. Yüzünü göstermiyor, sadece bacaklarını gösteriyordu.

"EŞİM BU ŞEKİLDE PARA KAZANIYOR"

Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler ’Erkek misin?’ diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu. Eşim önceden bana ne diyeceğimi söylerdi. Sözünü dinlemediğim zaman bana kızıyor, hakaret ediyordu. Eşim 2 seneye yakın bu şekilde para kazandı" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya külotlu çorap soyunma
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