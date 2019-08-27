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Eşine baltayla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Dini nikahlı eşiyle tartıştığı sırada baltayla saldıran sanık Halis Bulucu’nun yargılamasına devam edildi.

Dini nikahlı eşiyle tartıştığı sırada baltayla saldıran sanık Halis Bulucu’nun yargılamasına devam edildi. Mahkeme eşine saldırdığı için pişman olduğunu söyleyen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sultangazi’de birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Asiye Akburak’a 3 Haziran 2018’de çocuklarının gözlerinin önünde baltayla saldıran ve ağır yaralanmasına neden olan sanık Halis B.’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Halis B. ve avukatlar hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Halis B., “Pişmanım. Olay tamamen o dönemdeki psikolojimin etkisiyle olmuştur. Tahliyemi talep ediyorum” ifadesini kullandı.
Sanık Bulucu’nun ardından savunma yapan avukatı ise, “Müvekkilim, olay tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatmıştır. Müvekkilimin somut eyleminde öldürme kastıyla hareket etmediği açıktır. Kendisi 15 aydır tutukludur. Cezaevinde kaldığı sürece daha da psikolojisi bozulmuştur. Adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz” dedi.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın işlediği suçun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Halis B.’nin işlediği suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alınarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Halis B.’nin, 15 yıllık dini nikahlı eşi Asiye Akburak’ın kendisini aldattığı gerekçesiyle balta ile kafasına vurduğu, hakaret ettiği ve sonrasında öldüğünü zannettiği için Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim olduğuna dair ifadeler yer aldı.
İddianamede sanık Halis B.’nin, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 9 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.

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