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Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

Antalya’da falezlere çıkan bir kadın eşine fotoğraf atarak intihar edeceğini söyledi. Adamın ihbarıyla olay yerine gelen polis 47 yaşındaki Y.Y.'yi son anda intiharın eşiğinden aldı

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan 47 yaşındaki Y.Y, otomobiliyle evden ayrıldı.

Parka gelen kadın, eşine fotoğraf atarak intihar edeceğini söyledi. Falezlere çıkan kadın için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler kadını ikna etmek için yaklaşık yarım saat uğraştı.

SON ANDA YAKALADILAR

Polis ekipleri kadını bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı.

Ağlayan kadın, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
intihar girişimi Antalya falezler

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