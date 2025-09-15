KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın Tv

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu...

Aydın'da çırak bulamayan eşine destek olmak için sanayiye adım atan 2 çocuk annesi Hayriye Gedik, kısa sürede motor tamir ustası oldu. Efeler ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Gedik, hem eşinin iş yükünü hafifletti hem de sanayi sektöründe kadınların da başarılı olabileceğini gösterdi.

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu...

Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan çırak sorunu birçok kadını da meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde çırak bulamayan eşine destek olmak amacıyla sanayiye gelen 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Hayriye Gedik de bu kadınlardan biri olurken, kısa sürede işi öğrenerek motor tamir etmeye başladı.

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu... 1

Bir yandan eşinin çırağı olarak motor tamirini öğrenen ve evde annelik, sanayide ustalık yapan Hayriye Gedik, azmiyle dikkat çekiyor. Tamire getirilen motosikletlerin arıza tespitini ve tamirini yapan Hayriye Usta, istedikten sonra kadının başaramayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi.

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu... 2

"O'NUN ZOR ANINI PAYLAŞMAYI İSTİYORUM"

El becerisi gerektiren işlere yatkınlığının olduğunu ve tamirat işlerini sevdiğini söyleyen Hayriye Gedik (33); "3 sene önce başladım bu işe. Eşim motor tamir dükkanı açtı. Çırak bulamadığımızdan, eşimin de eve geç gelmelerinden dolayı çok şikayetçi olduğum için eşime yardımcı olmak istedim. Çok severek de yapıyorum bu mesleği. İlk başlarda tabi ki çok acemilik çektim. Çok zorlandım ama şu an bayağı iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Zaten evlilikte de denildiği gibi 'iyi günde, kötü günde' diye. Bütün zorlukları bildiğim için eşime destek olmayı istiyorum. O'nun zor anını paylaşmayı istiyorum. İyi günde herkes birbirinin yanında olur. Ben zor gününde eşime destek çıkmaya çalışıyorum çırak olarak. Gündüzleri burada çıraklık yapıyorum, akşam eve gidiyorum. İki tane okula giden çocuğum var, onların yemeklerini hazırlıyorum bir gün öncesinden. Sabah onları okula gönderip tekrardan mesaiye başlıyorum" dedi.

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu... 3

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

İşini çok severek yaptığını ve hayatından memnun olduğunu ifade eden Gedik; "İlk başta eşime yanında çalışmak istediğimi söylediğim zaman biraz şaşırdı. Evde de ufak tefek erkek işlerinde destek çıktığım için ve elimin bu tarz şeylere yatkın olduğundan dolayı ‘bir deneyelim' dedi. Eşim de çok memnun bu durumdan. Çünkü sanayide çırak bulmak aşırı zor. Bu durumdan hem eşim hem ben hem müşterilerimiz memnun. Çünkü sanayide hep erkek var. Çalışan bir tek kadın benim. İşimi çok severek yapıyorum. Hepimiz şu an hayatımızdan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu... 4

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden motor ustası Mustafa Gedik ise "En büyük sorunumuz çırak. Çırak bulamıyoruz. Eşim ilk başlarda ‘yapar mıyım' diye tereddütlerde kalıyordu. Ben bunu doğar doğmaz öğrenmedim sonuçta, tarif ede ede öğrenirsin dedim. Eşim beni kırmadı. Allah razı olsun hem evde hem dükkanımda yardımcı oluyor. En büyük destekçim O. Hem dükkanda hem evde de beraberiz. Elemana da bu saatten sonra gerek yok yani" diyerek dükkanda çırağı evde hanımı olan Hayriye Hanım'dan memnun olduğunu söyledi.

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu... 5

Eşine destek olmak için başladı: Motor ustası oldu! Hayriye ustanın azmi kadınlara ilham oldu... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok hızlı gelişen sinsi hastalık: 3 büyük risk var!Çok hızlı gelişen sinsi hastalık: 3 büyük risk var!
Çocuğunuz bir ekran bağımlısı mı?Çocuğunuz bir ekran bağımlısı mı?

Anahtar Kelimeler:
Aydın motor Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.