Kadınlar mı erkekler mi daha iyi sürücü? Bilim insanları tartışmaya son noktayı koydu

İngiltere merkezli yürütülen çalışmada sürücülerin trafikteki davranışları, kaza oranları ve sigorta kayıtları mercek altına alındı.

Araştırma sonuçlarına göre erkek sürücülerin, kadınlara kıyasla trafik kurallarını ihlal etme eğiliminin çok daha yüksek olduğu görüldü. Hız sınırını aşma, tehlikeli şerit değiştirme ve sinyal kullanmama gibi hatalar erkeklerde "özgüven patlaması" kaynaklı bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

KADINLAR DİREKSİYONDA DAHA SOĞUKKANLI

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de kadınların riskli durumlardaki tutumu oldu. Kadın sürücülerin, özellikle yoğun trafikte ve tehlikeli yol koşullarında çok daha dikkatli ve sabırlı davrandığı tespit edildi.

Erkeklerin aksine, kadınlar trafikte agresif sürüş yerine savunmacı sürüş tekniklerini tercih ediyor.

Bilimsel veriler sadece davranışlarla sınırlı kalmıyor. İstatistikler ağır yaralanmalı ve yüksek maliyetli kazaların büyük çoğunluğunda erkek sürücülerin imzasının olduğunu gösteriyor.

ERKEKLER NEDEN DAHA ÇOK KAZA YAPIYOR?

Veriler acı gerçeği yüzlere çarpıyor. Erkek sürücülerin ölümcül kazalara karışma oranı kadınlara göre çok daha yüksek. Araştırmacılar bunun sebebini, erkeklerin yeteneklerine duydukları sahte güven nedeniyle trafik kurallarını esnetmeye daha yatkın olmalarına bağlıyor. Kadınlar ise yeteneklerini daha gerçekçi değerlendirdikleri için riskli manevralardan kaçınıyor.

Bu nedenle birçok sigorta kuruluşu, kadınları daha düşük riskli sürücü kategorisinde değerlendiriyor.